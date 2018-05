Ploile torentiale care s-au abatut asupra tarii de la inceputul saptamanii si furtunile violente fac ravagii in mai multe judete. In Buzau si Braila oamenii s-au trezit cu apa in case, iar in Hunedoara, Tulcea si Maramures au fost distruse mai multe...

A1, 25 Mai 2012