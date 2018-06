Născut în 1997, cu un an înainte ca Bogdan Lobonţ să joace primul meci pentru echipa naţională a României, Cristi Manea (21 de ani) a marcat primul gol al ultimei partide a "Pisicii" sub tricolor, iar la finalul celor 90 de minute de la Ploieşti a vorbit despre ce a însemnat pentru el experienţa cu Finlanda.

"Suntem foarte bucuroşi că am reuşit să îi facem un cadou lui Bogdan. Merita să încheie o carieră frumoasă cu o victorie. Mie îmi face bine acest stadion, am mai marcat aici", a spus, la Pro X, fundaşul dreapta al lui Apollon Limassol, care marţi seară a... citeste mai mult