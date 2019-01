Un model de vârstă de 14 ani, cu sindromul Down, a luat cu asalt internetul, reușind să atragă atenția numeroaselor agenții de modeling doar cu imaginile postate de tânără pe Instagram. Se numește Georgia și are în spate o poveste de viață impresionantă.

Totul a început atunci când mama Georgiei a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu fiica sa, "ca o glumă". Imediat, poza a strâns peste 1000 de like-uri. Așa a început periplul tinerei în Social Media.

"Totul a început ca o glumă. Am postat o fotografie cu ea... citeste mai mult

