Model cu sindromul Down Totul a început după ce mama ei, Rubia Traebert, a postat o fotografie pe Facebook care a strâns peste 1000 de aprecieri într-un timp foarte scurt. "Totul a început ca o glumă. Am postat o fotografie cu ea pe Facebook şi a fost un succes. Ideea a fost de a vedea cât de mult poate inspira şi ceilalţi copii care suferă de acest sindrom", a spus Rubia, mama tinerei. Acum Georgia are zeci de mii de urmăritori pe Instagram, a devenit una dintre imaginile unui important brand de haine şi este "curtată" de mai multe agenţii de modeling din Brazilia pentru reclame şi apariţii în reviste. Vezi doar aici... citeste mai mult

