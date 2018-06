S-a modificat legea referitoare la ANL-uri

Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, 8 iunie, o Hotarare privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001.

Actul normativ aduce modificari in aplicarea prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea ANL, care a fost modificata si completata prin Legea nr. 151/2017, OG nr. 28/2017 si Legea nr. 278/2017.

Astfel, principalele reglementari vizeaza:

· modul de stabilire si clarificare a regimului juridic al terenului pe care se realizeaza locuintele, pe baza planurilor urbanistice... citeste mai mult