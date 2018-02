Dustin Gray, de 29 de ani, se plimba cu cățelul prin pădure atunci când un urs le-a ieșit în cale și l-a atacat pe patruped. În acel moment, tânărul a sărit să-și scape câinile.

„I-am băgat degetul în ochi și așa am scăpat. Cu siguranță, ultimul lucru care mi-ar fi trecut prin minte era să văd un urs în toiul iernii”, a povestit Dustin.

Tânărul s-a ales cu mai multe vânătăi, iar cățelul a suferit răni serioase. Acum se află în grija medicilor veterinari, potrivit apnews.



Dustin gray fought off a black bear that attacked his puppy in the woods. Gray said he punched and kicked the bear and stuck his finger right in its eye until it stopped biting her, which prompted the animal to... citeste mai mult