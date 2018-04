S-a lansat prima agentie romaneasca de personal branding pentru Europa de Est! Amalia Sterescu, o prezenta puternica in mediul dezvoltarii personale, a contribuit la ascensiunea a numerosi lideri si manageri din diferite organizatii, a ajutat antreprenori sa isi dezvolte businessurile, profesionistii sa faca tranzitii in cariera.

Dupa douazeci si unu de ani petrecuti in diferite roluri de conducere in corporatii cu amprenta globala sau la carma proiectelor sale antreprenoriale - Amalia Sterescu fondeaza BrandingYOU, prima agentie de servicii exclusive de personal branding ce se adreseaza profesionistilor din Europa de Est.

