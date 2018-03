Un anunt cutremurator venit la 112 marti seara la Timisoara a mobilizat echipajele de salvare in nordul orasului.

Un barbat de 42 de ani se aruncase de la etajul 3 al blocului in care locuia pe strada Grigore T Popa, in zona Aradului, scrie opiniatimisoarei.ro.

Timisoreanul a fost preluat de urgenta de SMURD si transportat in cea mai mare graba la spital in stare critica. Din pacate, cateva ore mai tarziu, barbatul se sfarsea in bratele doctorilor care incercau din rasputeri sa-i salveze viata.

Cercetarile politistilor aveau sa scoata la iveala faptul ca omul, intors recent de la munca din Franta, avusese in aceasta seara o cearta apriga cu sotia. Totodata,... citeste mai mult