S-a intamplat cu un copil de un an si jumatate din Ramnicu Valcea! Pompierii, sunati de urgenta

Pompierii au intervenit luni dimineata, in Ramnicu Valcea, timp de aproximativ 2 ore, cu autospeciala de lucru la inaltime, pentru a debloca usa unui apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc, in care se afla incuiat un copil.

Potrivit purtatorului de cuvant ISU Valcea, Octavian Fulger, mama copilului de un an si jumatate, aflat in apartamentul incuiat, a solicitat ajutorul pompierilur, luni dimineata, in jurul orelor 10:00. Femeia coborase pana la parterul blocului, fara sa ia cheile de la usa locuintei prevazuta cu un sistem de autoblocare.

Pentru a debloca usa apartamentului si a ajunge la copil, pompierii au folosit autospeciala... citeste mai mult