• Trofeul Johnny Răducanu la cea de a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Jazz Johnny Răducanu a fost câştigat de Walter Ricci din Italia



Timp de trei zile, în perioada 19-21 octombrie, Teatrul „Maria Filotti” Brăila a găzduit cea de a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Jazz Johnny Răducanu. După cum v-am informat, în acest an, în urma preselecţiilor, în concurs au fost admişi 14 concurenţi, care au evoluat în primele două seri, iar duminică seara a fost Gala Laureaţilor, în... citeste mai mult