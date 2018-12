Beatrice Olaru a câştigat Marele Premiu Exatlon Romania, după ce Alin Andronic a ales sa abandoneze competiţia!

Scorul în Marea Finala era de 1 la 0 pentru Beatrice Olaru, iar scorul pe traseul ales de Beatrice Olaru era de 2 la 2, moment în care Alin

Andronic a luat o decizie controversată. „E gata, Betty! Hai că abandonez! Du-te mă de aici, nu are sens! Îmi rup picioarele pe aici! Îmi rup picioarele degeaba! Nu are sens! Înţelege ca nu are sens! Jocul a luat sfârşit”, a spus Alin Andronic.

Cine este Beatrice Olaru

Beatrice Olaru are 29 de ani, a absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe... citeste mai mult