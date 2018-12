După ce au săpat până la conducta de oțel care are diametrul de 800 mm, echipele societății de apă au depistat și problema. O fisură impresionantă care se întinde pe jumătate din diametrul conductei.



Apa a săpat adânc în subteran și deja o parte din carosabil s-a lăsat. Situația putea fi mai gravă, dacă deasupra ar fi trecut o mașină de tonaj mare, riscul de prăbușire neputând fi evitat.



La locul intervenției a ajuns și Albert Tănasă, directorul general de la SC Nova Apaserv.



La acest moment jumătate din oraș nu are apă.



„Nu este afectat tot orașul, cam jumătate este afectat. Am ținut o vană deschisă și în...

