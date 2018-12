Cristina Neagu s-a accidentat grav în meciul României cu Ungaria, ultimul din Grupa II Principală de la Campionatul European.

Neagu a vorbit despre accidentare şi a explicat de ce s-a ajuns la ea.

"Cred că m-am accidentat din cauza suprasolicitării. Am jucat foarte mult în ultimul an, am jucat foarte mult aici în competiţie.

Sunt jucătoarea care a avut cele mai multe minute până în momentul accidentării. Dorinţa a fost foarte mare, poate şi din cauza asta am jucat mult. Mi-am dorit să ajut echipa. Când inima este mai mare decât creierul, cam asta se întâmplă.

M-am simţit obosită la...