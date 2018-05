"Nu avem valoare! 10 jucători, niciunul nu are valoare, nu e bărbat. Tănase simulează, Budescu nu putea să facă o preluare. Teixeira e singurul fotbalist din echipă. CFR nu are valoare, dar are războinici în teren. Eram mulțumit și cu 0-0. Mai...

Antena 3, 8 Mai 2018