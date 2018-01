S-a dus la mormântul fiului său în ziua când era aniversarea acestuia, însă nu se aștepta la ce avea să urmeze.

Michelle Marshall, din County Down, Irlanda, a rămas blocată până la genunchi în noroiul de pe mormântul inundat al copilului.

Norocul femeii a fost un străin, care venise și el la cimitir pentru a-și vizita un apropiat. Acesta a reușit să o salveze pe Michelle.

„Lucrurile s-au înrăutățit la cimitir de când Bailey este îngropat acolo. Zona mormântului este total inundată și este ca o mocirlă. Am încercat să ajung la mormânt să pun baloane de ziua sa, dar am rămas blocată”, a povestit femeia, potrivit Mirror.



