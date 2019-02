Un tanar a fost filmat luni seara intr-o parcare din cartierul clujean Manastur in timp ce intepa cauciucurile mai multor masini parcate. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar acesta este acum cautat de politisti, scrie

Incidentul a avut loc luni seara, aproape de miezul noptii, pe Aleea Vidraru. In imagini se vede cum tanarul maniac intra in parcare avand in mana un obiect ascutit. Fara nicio remuscare, acesta ia la rand toate autoturismele parcate si le inteapa anvelopele.

