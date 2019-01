Mircea Axente s-a despărţit de Dinamo şi se declară dezamăgit de cele şase luni petrecute în Capitală. Atacantul în vârstă de 31 de ani spune că a venit cu mult entuziasm, dar nu a fost primit foarte bine.

"Au fost 6 luni neplăcute, pentru că îmi doream să joc mult mai mult. Din păcate, consider că nu am avut suficiente şanse, chiar dacă s-a spus că aş fi primit. Ce pot să zic, în cele din urmă ne-am despărţit de comun de acord, le urez succes în continuare şi să îşi îndeplinească obiectivele.

Am venit acum cu mult entuziasm, din păcate, nu am fost primit atât de bine. Se ştie că de la început o parte din... citeste mai mult

