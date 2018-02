S-a descoperit un supervulcan, care poate ucide milioane de oameni!

Un grup de geologi niponi de la Universitatea din Kobe au descoperit nu departe de coasta Japoniei un supervulcan care contine 34 kilometri cubi de magma si care, in cazul unei eruptii, poate lua viata a 100 de milioane de oameni. Un articol pe aceasta tema a fost publicat in revista Scientific reports.



In timpul unei misiuni de monitorizare a craterului vulcanului Kikai, a carui eruptie, in urma cu 7300 de ani, a spulberat orice urma de viata existenta in sudul Japoniei, cercetatorii au observat, in interiorul muntelui, o cupola cu raza de 10 kilometri si inalta de 600 de metri,... citeste mai mult