S-a descoperit alimentul ideal pentru masa de seara!

Nu mai este un secret faptul ca somnul de noapte este influntat inclusiv de calitatea si cantitatea alimentelor de la masa de seara. Dietologii au descoperit recent un super-produs capabil sa asigure organismului o odihna totala - oul, scrie Daily Mail.



Potrivit specialistului in acest domeniu, Sharon Natoli, oul faciliteaza producerii metaloninei, un hormon care reglementeaza ritmul zilnic si creaza senzatia de somnolenta.

In plus, el contine triptofan. S-a dovedit ca acest aminoacid imbunataseste somnul, reduce starea de tensiune si neliniste.

Ouala sunt bogate in vitamenele din grupa B, inclusiv B12, B5, biotina, tianina, riboflavina.