De azi s-a deschis spălătoria automată situată la ieșirea din Câmpia Turzii spre Viișoara, dotată cu 4 boxe de spălare plus 1 boxă pentru vehicule mai mari.



”Am deschis spălătoria automată la ieșire din Câmpia spre Viișoara . Vă punem la dispoziție 4 boxe de spălare acoperite late si umbroase + 1 boxă pentru vehicule mari (microbuze, dubițe, etc).

Venim in întâmpinarea voastră cu trei aspiratoare puternice , două chiuvete cu apă gratuit , pistol de aer gratuit , pistol pentru umfla roțile gratuit . Aparat pentru vânzarea lichidului... citeste mai mult

