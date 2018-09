Din luna septembrie a acestui an Asociaţia Calea Neamului are filială şi la Satu Mare.

Asociația Calea Neamului – Filiala Satu Mare a fost înființată la propunerea președintelui Asociației Calea Neamului Brașov, domnul Mihai Tîrnoveanu, pentru a uni românii în acțiunile lor în Anul Centenar.

,,Cu ajutorul Lui Dumnezeu și cu Nădejde în Izbândă, a luat ființă filiala Satu-Mare a Asociației Calea Neamului sub coordonarea prietenei noastre Corina Ramona Stanciu!

Toți cei din judetul Satu-Mare ce cred în Hristos si Neamul Românesc, în acțiunile și idealurile noastre, sunt... citeste mai mult