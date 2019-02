“La data de 4 februarie a.c., poliţiştii Secţiei 6 au fost sesizaţi de către persoana vătămată, prin intermediul 112, cu privire la faptul că ar fi fost abordată de un bărbat necunoscut care, sub pretextul că este medic, a determinat-o să-i remită o sumă de bani, pentru achiziţionarea unor medicamente”, arată Poliţia Capitalei.

În urma investigaţiilor desfăşurate a fost identificat şi ulterior depistat un bărbat, în sarcina căruia a fost reţinută săvârşirea faptei reclamate, acesta fiind condus pentru audieri la sediul.

Cercetările sunt continuate de Secţia 6 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii... citeste mai mult

acum 26 min. in Locale, Vizualizari: 12 , Sursa: Adevarul in