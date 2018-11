S-a culcat cu 8.000 de bărbați și a intrat în istorie pentru asta!

Valeria Messalina, cea de-a treia sotie a imparatului Claudius, a devenit sinonima cu viciul, desfranarea si manipularea, potrivit Historia.ro.

Dio Cassius ne relateaza despre ea ca „traia in desfrau si silea si pe celalalte femei sa se prostitueze. Pe unele le obliga sa se supuna la actul sexual chiar in palat, in prezenta si sub ochii barbatilor lor. Pe acestea, care acceptau asa ceva, le iubea si le favoriza (iar pe barbatii lor) ii atragea de partea... citeste mai mult