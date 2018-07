GEST NECUGETAT… In această seară, in localitatea Satu Nou, comuna Muntenii de Sus, un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost găsit spânzurat. Ambulanța, chemată de urgență la fața locului, nu a mai putut decât să constate decesul. Se pare că omul avusese azi o ceartă cu soția, iar femeia plecase de acasă, cu câteva ore înainte. In urma ei, acesta, beat fiind, s-a spânzurat. Bărbatul este tată a trei copii majori, care sunt plecați la muncă peste hotare. Trupul nensuflețit a fost descoperit în această seară, în jurul orelor 18,00, într-o aneză a gospodăriei, iar apelul la 112 a fost făcut la 18 si 11 minute.

citeste mai mult

acum 44 min. in Locale, Vizualizari: 30 , Sursa: Vremea Noua in