S-a castigat premiul cel mare la Loto 6/49: Castigatorul si-a luat banii astazi In valoare de aproximativ 2 milioane de euro, premiul cel mare la Loto 6/49 a fost revendicat luni, 19 februarie, de la sediul central al Loteriei Romane.

Fericitul castigator este un barbat in varsta de 60 de ani, originar din Iasi. Acesta joaca de mult timp, insa numai ocazional. Premiul cel mare a fost castigat pe o varianta simpla, cu numere alese la intamplare.

Biletul castigator a fost jucat chiar in ziua extragerii, pe 11 februarie, barbatul afland ca este fericitul castigator abia la o zi distanta de la publicarea rezultatelor extragerii. Se pare ca... citeste mai mult