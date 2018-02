S-a casatorit cu o fosta eleva ca sa scape de inchisoare

Condamnat pentru ca a intretinut raporturi sexuale cu o eleva minora de 16 ani, un profesor de muzică din Rusia, in varsta de 55 de ani, a reuşit să scape de închisoare cerand-o in casatorie pe tânăra respectiva, scrie presa rusa.



Iuri Bondarenko, fost şef de orchestră al Liceului de arte din Sankt Petersburg, a fost primit pentru fapta sa "un an de privare de libertate şi o interdicţie de trei ani în exercitarea activităţii pedagogice", a precizat serviciul de presă al Tribunalului din cartierul Kirov din Sankt... citeste mai mult