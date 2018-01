Un barbat in varsta de 59 ani s-a aruncat in fata trenului personal Iasi- Barlad in urma cu cateva minute. Individul a avut parte de o moarte violenta, trupul sau fiind ciopartit de rotile trenului, Politisti au sustinut ca nu sunt suspiciuni de omor...

