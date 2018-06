S-a aprobat: Serviciile de canalizare vor avea TVA de 9%! Scade de la 19%!

Cota redusă de 9% a taxei pe valoarea adăugată (TVA) va fi extinsă, începând cu 1 ianuarie 2019, și la serviciile de alimentare cu apă și canalizare, în baza unui proiect de lege votat miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for decizional al Parlamentului, anunță Profit.ro.

Măsura propusă este argumentată prin faptul că, în prezent, aplicarea taxei pe valoarea adăugată în cazul serviciilor de utilități publice prezintă ”anomalia” aplicării cotei reduse de 9% pentru furnizarea apei, în schimb serviciul de colectare a apei menajere este taxat cu cota standard de 19%. Astfel, apa la intrare are cotă redusă de TVA, însă la evacuare are 19%, mai precizează sursa citată.

