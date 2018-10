Salarii-record de la stat pentru angajaţii Autorității de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră.

Instituţia a fost înfiinţată în 2017 şi de atunci funcţionează în gol, dar asta nu-i împiedică pe şefii săi să împartă un buget impresionant. Mai exact, opt milioane de lei sunt alocaţi doar pentru salarii în acest an.

Asta înseamnă aproximativ 400.000 de lei pe an sau 33.000 de lei pe lună în medie pentru fiecare angajat. În plus, autoritatea mai are la îndemână peste 1,7 milioane de lei pentru achiziţia de bunuri şi servicii.

Amănunte despre acest subiect aflaţi din ediţia de azi a...

