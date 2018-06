Zinedine Zidane șoca lumea fotbalului, pe 31 mai 2018, atunci când își anunța plecarea de la Real Madrid. Era o plecare neanunțată de nimeni, venită după 3 ani plini de trofee, recorduri și laude pe bandă rulantă.

”Am decis să nu mai continui alături de Real Madrid. După 3 ani am decis că e nevoie să o iau pe alt drum. Datorez multe acestui club. Cred că echipa are nevoie de o schimbare. Am luat decizia pentru că iubesc acest club, iubesc oamenii de aici. E nevoie de o nouă voce la echipă, alt mod de lucru”, erau cuvintele diplomatice... citeste mai mult

