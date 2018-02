Fotbalistul Florin Pancovici este in doliu, dupa ce fiul lui s-a spanzurat in holul blocului in care locuiau.

Fiul său, Sebastian, in varsta de 16 ani, a fost găsit decedat în scara blocului, din Ploiești. Tânărul s-ar fi sinucis, spânzurându-se, și ar fi lăsat un bilet de adio în care își cere scuze pentru gestul său.

Se pare ca baiatul ar fi recurs la acest gest extrem deoarece astazi s-a implinit un an de cand a murit iubita lui, iar in biletul de adio ar fi spus ca el nu poate trai fara ea. Familia este distrusa de durere.

