Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a fost desemnat cel mai bun sportiv european al anului 2017, în ancheta agenţiei poloneze PAP, în timp ce românca Simona Halep, numărul unu mondial în tenisul feminin, s-a clasat pe locul 13.

Atacantul lusitan, care a câştigat în acest an al cincilea său ''Balon de Aur'', precum şi premiul The Best, acordat de FIFA, a ocupat primul loc cu un total de 159 de puncte în ierarhia stabilită prin voturile acordate de reprezentanţii a 26 de agenţii de presă de pe continent, printre care şi AGERPRES. Ronaldo a ieşit învingător şi la ediţia trecută a anchetei PAP.

Pe locul secund s-a clasat britanicul Lewis... citeste mai mult