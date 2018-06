Cătălin Şindilă, pasager în maşina care a provocat accidentul din Slătioara, judeţul Olt, a fugit din spital, acasă, şi susţine că el şi soţia sa au fost luaţi la ocazie de bărbatul care acum este reţinut de poliţişti. Acesta se căsătorise de cinci luni cu femeia care şi-a pierdut viaţa.

„Accelera în viteză şi cum am văzut am intrat pe live că la noi aici la intersecţie mai stă poliţie şi poate să îl oprească imediat. Eu i-am zis «mergi uşor!», dar mai rău dădea. Nu am urcat singur, eram cu... citeste mai mult

azi, 15:17 in Social, Vizualizari: 36 , Sursa: Mediafax in