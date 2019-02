Mai multe femei l-au acuzat pe Ryan Adams de abuz emoţional şi verbal. În plus, acestea au spus că starul rock oferea oportunităţi profesionale ca un pretext pentru sex, notează BBC.

New York Times scrie că fosta soţie a artistului, Mandy Moore, l-a acuzat de comportament manipulator, inclusiv abuz psihologic. O altă femeie a declarat că Adams i-a trimis texte explicite şi s-a dezbrăcat în timpul unei convorbiri pe Skype, când era adolescentă.

Starul rock a respins acuzaţiile.

“Nu sunt perfect şi am făcut multe greşeli. Faţă de toţi cei pe care i-am rănit, chiar şi neintenţionat, îmi cer scuze. Însă... citeste mai mult

