"Rusofobia este fără precedent. Nu am văzut niciodată asta pe durata Războiului Rece. Atunci existau anumite reguli, o anumită decenţă ... Acum, toată buna-cuviinţă a fost înlăturată. Rusia are anumite interese şi oamenii ar trebui să ţină cont de ele. Rusia are linii roşii. Cred că politicienii serioşi din Europa înţeleg că aceste linii roşii trebuie respectate, aşa cum au fost respectate în timpul Războiului Rece", a spus Lavrov, într-un interviu pentru publicaţia rusă Kommersant.

Şeful diplomaţiei de la Moscova a condamnat "eforturile de pedepsire a Rusiei prin toate metodele... citeste mai mult

azi, 01:29 in Externe, Vizualizari: 27 , Sursa: Mediafax in