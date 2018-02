Rusii sunt speriati: SUA pregatesc o "surpriza neplacuta"!

Afirmatiile americanilor, potrivit carora Rusiei ar incalca obligatiuninile ce-i revin in privinta reducerii arsenalului sau nuclear sunt nefondate, sustine cu vehementa Viktor Bondarev, membru al Consiliului federatiei. In opinia lui, aceste acuzatii sunt, de fapt, un paravan care ascund actiunile ulterioare ale SUA.



Politicianul rus considera ca acuzatiile lansate de Washington demonstreaza intentia Statelor Unite de a viola normele internationale si de a declansa, eventual, o noua spirala in razboi hibrid, a adaugat Bondarv,... citeste mai mult

acum 43 min. in Externe, Vizualizari: 56 , Sursa: Jurnalul National in