Rusii sunt jalnici: Reactia Kremlinului la noile sanctiuni americane!

La Kremlin nu s-a inteles inca in ce vor consta noile sanctiuni impotriva Rusiei, de aceea este prematur sa vorbim de o riposta din partea Moscovei, a declarat purtatorul de cuvant la presedintelui rus, Dmitri Peskov.



"Am ascultat declaratia oficiala despre noile asa numitele sanctiuni si am auzit si afirmatiile unei surse din cercurile inalte ale puterii americane, care evoca posiilitatea introducerii unor restrictii in privinta Rusiei. De aceea, pana cand nu vom intelege concret despre ce este vorba nu putem vorbi despre contramasuri. Ar fi incorect din partea noastra", a subliniat Peskov.

