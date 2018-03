Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra , relateaza AFP si Reuters.

"Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si vor fi expulzati in decurs de o saptamana", a anuntat MAE rus, care l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow.

"Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe", au relatat agentiile ruse de presa. Diplomatul britanic a mai fost convocat marti, in cadrul crizei provocate de otravirea in Marea Britanie a... citeste mai mult

azi, 17:21 in Politica, Vizualizari: 38 , Sursa: Amosnews in