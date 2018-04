Rusii detin cel mai prost portavion din istoria omenirii!

Unicul portavion al Rusiei, "Admiral Kuznetsov" se afla in fruntea celor mai proaste cinci nave militare de acest gen care au fost lansate vreodata la apa si este singurul aflat inca in dotarea fortelor armate, afirma The National Interest.



Publicatia noteaza, in context ca nava, a carei contructie a inceput in 1983, pe vremea URSS, a fost data in exploatare abia in 1995. Dupa accidentul din 1996, portavionul a stat doi ani in reparatii, facandu-si, ulterior, aparitia absolut periodic prin scurte incursiuni in Mediterana.... citeste mai mult