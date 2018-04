Compania rusă Kaspersky Lab, specializată în furnizarea de soluţii de securitate IT, l-a numit la conducerea operaţiunilor din regiunea Europei de Est pe Zoran Puskovic, un manager cu experienţă vastă în industria IT.

El a ocupat anterior poziţii de management în diferite companii mari de IT, printre care se numără Virtual Instruments, VMware Global, SAP Central Europe, IBM şi Hewlett-Packard, ultima funcţie deţinută înainte de a se alătura echipei Kaspersky Lab fiind cea de director regional de vânzări pentru pieţele emergente în cadrul ServiceNow CEE.

