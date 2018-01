Rusia a decis să deschidă 24 de secţii de votare pentru cetăţenii săi în regiunea Transnistria pentru alegerile prezidenţiale din Rusia din 18 martie, alegeri pe care preşedintele rus Vladimir Putin este de aşteptat să le câştige, relatează Balkan Insight.

Transnistria are aproximativ o jumătate de milion de locuitori împărţiţi în mod aproape egal între moldoveni, ucraineni şi ruşi. Mulţi au cetăţenie rusă şi au dreptul să voteze în cadrul alegerilor.

Comparativ cu alegerile parlamentare ruse din 2016, două secţii de votare în plus vor fi deschise în acest an în Transnistria. Ambasada rusă din Chişinău va superviza procesul de... citeste mai mult