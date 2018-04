Administratia Vladimir Putin are dovezi ca Marea Britanie este implicata direct in comiterea atacului chimic din Siria, pentru a-l atribui Administratiei Bashar al-Assad, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass.

„Astazi, Ministerul Apararii a primit noi dovezi despre implicarea directa a Marii Britanii in organizarea acestei provocari in suburbia Ghuta de Est”, a declarat Igor Konasenkov, purtatorul de cuvant al institutiei.

Potrivit oficialului rus, organizatia umanitara insurgenta Castile Albe a fost supusa presiunilor Londrei in perioada 3-6 aprilie pentru lansarea rapida a acestei provocari.

Intrebata despre aceasta declaratie... citeste mai mult