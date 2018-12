Rusia, campioana olimpică are maximum de puncte în Grupa I, după ce a învins şi Danemarca, 32-21. România ar putea da de rusoaice dacă se califică.

Rusia nu are rival în prima grupă principală! Echipa lui Evgheni Trefilov a dat de pământ şi cu Danemarca, de care a trecut cu 32-21. Până acum, campioana olimpică are cinci victorii la Euro 2018 şi o singură înfrângere.

Eşecul a venit însă în ultimul meci din grupă, 27-29 cu Slovenia, într-un meci fără miză pentru Zbornaia. În meciurile cruciale însă, Rusia a învins Franţa (26-23),... citeste mai mult

