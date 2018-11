Preţul carburanţilor a scăzut: motorină sub 4,7 lei pe litru, benzină 4,9 lei. Motorină s-a ieftinit încă de săptămâna trecută sub cinci bani pe litru în mai multe benzinării, iar în anumite zone din ţară a ajuns la sub 4,7 lei pe litru, cel mai mic...

Brasovul tau, 8 Decembrie 2015