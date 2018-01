Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat proiectul de lege anunţat de preşedintele francez Emmanuel Macron împotriva aşa-numitelor 'ştiri false' (fake news), apreciind că aceste informaţii ar fi astfel definite 'fără probe, fara discuţii'.



La începutul lunii ianuarie, Macron a declarat că doreşte o lege care să condamne informaţiile false lansate in perioada de campanie electorală. Sunt avute in vedere in special canalele oficiale ale presei ruse RT şi Sputnik, cu care Macron a avut multe disensiuni în contextul prezidenţialelor din 2017.

In opinia lui Lavrov, respectivul act... citeste mai mult

acum 18 min. in Externe, Vizualizari: 18 , Sursa: Jurnalul National in