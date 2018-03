Ksenia Sobchak

Candidata la alegerile prezidenţiale din Rusia Ksenia Sobchak, apropiată de opoziţia liberală, a afirmat că a fost agresată duminică la Moscova de un bărbat care a lovit-o şi a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apă, relatează AFP.

"Tocmai am fost atacată de un bărbat. M-a lovit şi am căzut. M-a stropit cu ceva, strigând 'Asta este pentru Jirinovski'. Am chemat poliţia", a anunţat Ksenia Sobchak pe Twitter.

Poliţia a informat că l-a reţinut pe presupusul agresor şi a precizat că lichidul era apă.

