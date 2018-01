FCSB s-a reunit, luni dimineata, fara niciun nume nou in lotul pregatit de Nicolae Dica, dar patronul Gigi Becali anunta doua posibile transferuri in viitorul apropiat.

“Ii astept pe Rusescu si Tanase sa dea un raspuns in 2-3 zile. In rest nu ne intereseaza altceva”, a spus Becali la Pro X. Patronul ros-albastrilor a renuntat la slovacul Adam Nemec, jucator care cel mai probabil va continua la Dinamo. “Nu eram chiar atat de disperat dupa Nemec”, a declarat Becali. Intre timp s-a limpezit situatia lui Nemec.

