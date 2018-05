Rusaliile sunt praznuite in fiecare an la 50 de zile de la sarbatoarea Sfintelor Pasti. Anul acesta, Rusaliile vor cadea pe data de 27 mai.

Sarbatoarea de Rusalii este cunoscuta si sub denumirea de Pogorarea Sfantului Duh si reprezinta o sarbatoare extrem de importanta pentru toti crestinii. Aceasta sarbatoare marcheaza coborarea Duhului Sfant asupra ucenicilor Mantuitorului nostru Iisus Hristos.

Conform scrierilor din Noul Testament, acest eveniment s-a intamplat in ziua rusaliilor evreiesti, la 50 de zile de la Invierea Domnului nostru Iisus Hristos. Tocmai de aceea aceasta sarbatoare crestina este cunoscuta in... citeste mai mult