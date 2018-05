Rusalii 2018. Cum va fi vremea si prognoza meteo in Romania, de Rusalii. Dacă aveți sau nu în plan să plecați într-o vacanță cu ocazia minivacanței de Rusalii(26-28), cu siguranță vă interesează prognoza meteo din acea perioadă. Așadar, iată ce ne rezervă sfârșitul lunii mai în acest an.

Administrația Națională de Meteologie anunță temperaturi medii apropiate de media climatologică, în ușoară creștere la sfârșitul acestei lui în sud, sud-est și vest, iar în celelalte regiuni, local, vor fi valori sub normalul perioadei. Valorile medii de temperaturi anunțate anunțate de Rusalii vor fi între 12... citeste mai mult

azi, 12:21 in Social, Vizualizari: 26 , Sursa: A1 in