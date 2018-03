Andre Agassi nu mai este antrenorul lui Novak Djokovic, fost lider mondial şi deţinător a 12 titluri de Grand Slam, anunţă ESPN! Darren Cahil, mentorul Simonei Halep, consideră că tenismenul sârb a greşit faţă de Agassi.

Djokovic se desparte de Agassi după 10 luni de colaborare, întrerupte şi de accidentarea suferită la cot de jucătorul din ţara vecină! Legendarul american a declarat că au existat mai multe neînţelegeri între el şi Novak, fără să detalieze: "Am încercat să-l ajut pe Novak şi am avut cele mai bune intenţii. Dar de prea multe ori nu am fost de acord în privinţa unor chestiuni", a spus Andre.

Darren Cahill a... citeste mai mult